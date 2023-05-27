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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Branco van den Boomen'in yeni adresi belli oluyor!

Transferde adı Galatasaray ile anılan Hollandalı futbolcu Branco van den Boomen'in Ajax ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 15:22
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Branco van den Boomen'in yeni adresi belli oluyor!
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Toulouse ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve Fransız ekibinin takımdan ayrılacağını açıkladığı Branco van den Boomen'in yeni takımı netlik kazanıyor.

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Hollandalı futbolcunun, ülkesine dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Branco van den Boomen

ÜLKESİNE GERİ DÖNÜYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ajax'ın 27 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.

Branco van den Boomen'in Ajax ile uzun süreli bir sözleşme imzalayacağı ve sağlık kontrollerinin kısa süre içerisinde tamamlanacağı vurgulandı.

Toulouse forması altında bu sezon 38 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 6 gol attı ve 13 asist yaptı.


Branco van den Boomen ajax galatasaray transfer

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