Galatasaray'da 20 futbolcuyu ilk şampiyonluk heyecanı sardı

Yayınlanma: 27.05.2023 - 11:52

Güncelleme: 27.05.2023 - 11:52

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta olan Galatasaray'da 20 futbolcu ilk kez bir lig organizasyonunda kupa sevinci yaşayacak.

Süper Lig'de en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beşer puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Galatasaray, başkentten 3 puanla dönmesi durumunda 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacak.

"Cimbom" puan kaybetmesi durumunda ise matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunan Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın sonucuna göre de şampiyonluğunu ilan edebilir.

Galatasaray, salı günü şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda kadrosunda yer alan birçok futbolcu da kariyerlerinde ilk kez bir lig organizasyonunda şampiyonluk görecek.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan ve bu sezon resmi müsabakalarda forma giyen futbolcular dikkate alındığında ilk lig şampiyonluğunu yaşayacaklar şöyle:

Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka.

Fernando Muslera

MUSLERA, 6. SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNA KOŞUYOR

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, MKE Ankaragücü deplasmanından istenilen sonuçla dönülmesi durumunda Süper Lig'de 6. kez şampiyonluk yaşayacak.

Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 12. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

"Cimbom"da ayrıca Yunus Akgün, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2, Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda, Emre Taşdemir ise 2018-2019 sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Mauro Icardi

DİĞER LİGLERİN ŞAMPİYONLARI

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulunan 4 futbolcu, daha önce farklı liglerde şampiyonluk elde etti.

Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö üçer, Mauro Icardi 2, Lucas Torreira ise 1 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Oliveira, Porto formasıyla 2017-2018, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında Portekiz Ligi şampiyonu oldu.

Midtsjö, Rosenborg'da oynadığı dönemde 2015, 2016 ve 2017'de Norveç Ligi'nde şampiyonluk aldı.

Icardi, Paris Saint-Germain formasıyla 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Ligue 1 şampiyonluğuna ulaştı.

Torreira ise Atletico Madrid'de oynadığı dönemde 2020-2021 sezonunda La Liga şampiyonluğu kazandı.

Juan Mata

MATA'NIN KOLEKSİYONUNDAKİ TEK EKSİK

Uluslararası başarılara bakıldığında takımın en kariyerli futbolcusu Juan Mata, ilk kez bir lig organizasyonunda şampiyonluk yaşayacak.

İspanya Milli Takımı ile birer Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası kazanan Mata, kulüpler düzeyinde ise 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer kez UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Kupası, birer kez de İspanya Kupası, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupa zaferi dördü.

Işıltılı kariyerindeki tek eksiği lig şampiyonluğu olan Mata, bu özlemini Galatasaray formasıyla dindirmeye çok yaklaştı.