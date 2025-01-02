Adı Galatasaray ile anılıyordu: Claudio Ranieri'den Paulo Dybala açıklaması

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Paulo Dybala'nın sözleşmesiyle ilgili kararın kendisinde olmadığını söyledi. Ranieri, Arjantinli oyuncusu için "Eğer kalmak istiyorsa kalmalı" dedi.

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Claudio Ranieri'den Paulo Dybala açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:18

İtalya Serie A'da bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve iki kez teknik direktör değiştiren Roma, Claudio Ranieri yönetiminde toparlanmaya başladı.

Ranieri döneminde ligde beş maça çıkan Roma, iki maç kazanıp iki kez kaybederken bir beraberlik aldı.

Futbolda 2024/25 sezonunun ara transfer dönemi başlarken Roma'da Paulo Dybala'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalyan basınından La Gazetta della Sport'a konuşan Claudio Ranieri, Galatasaray'ın transfer gündemindeki yıldız futbolcuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KALMAK İSTİYORSA KALMALI" 

Dybala için Ranieri, "Paulo bir şampiyon. Eğer kalmak istiyorsa kalmalı. Dybala'nın sözleşmesi mi? Maaşını yenilemek ve uzatmak benim elimde değil. Kulübün sahipleri karar verecek. Teknik değerlendirmeyi yapmak ve yeni teknik direktör için uygun bir oyuncu olup olmadığına karar vermek benim elimde ve Dybala kesinlikle olabilir" ifadelerini kullandı.

Ara transfer dönemini ilişkinse Ranieri, "Her şeyi dikkatlice değerlendirmemiz gerekiyor. Çok zor bir dönem ama isteklerimiz var. Her kulüp oyuncu satmaya istekli değil. 2-3 transferle mutlu olabilirim" açıklamasında bulundu.


Etiketler: #Paulo Dybala #Claudio Ranieri #galatasaray

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