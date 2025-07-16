Inter ile görüşmeler tıkanmıştı: Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gerçeği!

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gerçeği ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukçu, geçen hafta Inter Sprotif Direktörü Piero Ausilio ile görüştü ancak Galatasaray, transferde önceliği Osimhen'e verdi. Bu nedenle Hakan için kararlı bir adım atılmadı ve görüşmeler ilerlemedi.

INTER KALACAĞINDAN EMİN

Inter'in, milli futbolcunun yeni sezonda takımda kalacağından emin olduğu yazıldı. İtalyan basınındaki haberde Lautaro Martinez ve Hakan arasında yaşanan gerilimin sona erdiği ve ikili arasındaki sorunun giderildiği belirtildi.

Inter Başkanı Marotta, salı günü yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu bizim oyuncumuz ve onu kapma bekliyoruz" demişti.

SALI GÜNÜ TOPBAŞI YAPACAK

Sakatlığı nedeniyle Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almayan Hakan Çalhanoğlu'nun, salı günü Inter ile sezon öncesi çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.