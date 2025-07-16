Adı Galatasaray ile anılıyordu: Napoli'den kaleci hamlesi!

Victor Osimhen transferi için Galatasaray ile temas halinde olan Napoli, kaleci transferinde de sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Ederson için hamlede bulundu.

CONTE KALECİ İSTİYOR

Romano'nun haberine göre, Napoli, teknik direktör Antonio Conte'nin talebi doğrultusunda bu yaz yeni bir kaleci transfer etmek istiyor.

Napoli, bu doğrultuda geçen hafta Manchester City'den Ederson için girişimlerde bulundu. Ancak 31 yaşındaki file bekçisinin şu anda İtalyan ekibine transferinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Brezilyalı file bekçisinin kulübü Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.