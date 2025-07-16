Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'a geri dönecek mi? Erden Timur'dan gelecek yanıtı!

Galatasaray'a geri dönecek mi? Erden Timur'dan gelecek yanıtı!

16.07.2025 16:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'a geri dönecek mi? Erden Timur'dan gelecek yanıtı!

Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, katıldığı bir televizyon yayınında geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, CNBC-e'ye konuk oldu.

Timur, Galatasaray ile ilgili gelen sorunun ardından yakın zamanda yönetimde yer almak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

"DAHA İLERDE BELKİ AMA..."

Erden Timur, "Futbol tarafında da aktif tarafınızı gördük. Orada da önemli çalışmalar yaptınız. Önümüzdeki süreçte yönetim kademelerinde olur musunuz?" sorusunun ardından, "Yakın zaman için hiç yok. Önümüzdeki 3-4 sene için söyleyebilirim. Çünkü öteki zaman da insan bilemez. Kısa vadeli hayallerde bile ne olacağını bilemiyoruz. Galatasaray'la ilgilenirken çok mutluyum. Herkesin tutkusunu yaşaması çok güzel bir şey ama oğlumla aram yeni yeni normalleşiyor. Büyürken yoktum. 3 yaz boyunca 1 gün gitmişim. Çocuklarım hiçbir zaman görmemişler beni. Şu anda Galatasaray zaten iyi, böyle gidecek de inşallah. Daha ileride belki olabilir ama şu an için değil" yanıtını verdi.

İlgili Konular: #galatasaray #erden timur #Yönetim

İlgili Haberler

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti: İlkay Gündoğan'ın menajerinden transfer açıklaması!
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti: İlkay Gündoğan'ın menajerinden transfer açıklaması! Süper Lig ekibi Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen 34 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın menajeri, transfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Inter ile görüşmeler tıkanmıştı: Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gerçeği!
Inter ile görüşmeler tıkanmıştı: Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gerçeği! İtalyan basını, Galatasaray'ın milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için Inter ile yaptığı görüşmelerin tıkanma sebebini sayfasına taşıdı.
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Napoli'den kaleci hamlesi!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Napoli'den kaleci hamlesi! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin kaleci transferi konusunda adı Galatasaray ile anılan Ederson ile ilgilendiği kaydedildi.