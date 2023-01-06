Adı Galatasaray ile anılıyordu: Dundee United'dan Aziz Behich açıklaması

06 Ocak 2023 Cuma, 15:57

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki sol bek hedeflerinden biri olarak gösterilen Aziz Behich için İskoçya'dan transfer açıklaması geldi.

Dundee United Teknik Direktörü Liam Fox, Aziz Behich için yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla Galatasaray'dan bir teklif yok" dedi.

Aziz Behich

"İYİ OYUNCULAR HER ZAMAN İLGİ ÇEKER"

32 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren 38 yaşındaki teknik direktör, "Hepimiz onu Dünya Kupası'nda izlerken mutlu olduk. O iyi bir oyuncu ve iyi oyuncular her zaman ilgi çeker. Kadromuzda çok sayıda iyi oyuncular var ve her zaman ilgi çekeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Dundee United forması altında 18 maça çıkan Aziz Behich, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

YERLİ STATÜSÜNDE KABUL EDİLİYOR

32 yaşındaki futbolcunun İskoç ekibiyle sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

Türkiye'ye transfer olması durumunda, milli takım tercihini 2015'ten önce yaptığı için yerli statüsünde sayılacak Aziz Behich, ülkemizde daha önce Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor formaları giydi.