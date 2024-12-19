Dybala'nın oynamadığı maçta Roma, Sampdoria'yı ezdi!
İtalya Kupası'nın son 16 turunda Roma Paulo Dybala'nın oynamadığı maçta, Sampdoria'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İtalya Kupası'nın son 16 turunda Roma ile Sampdoria karşı karşıya geldi.
Stadio Olimpico'da oynanan maçta Roma, Sampdoria'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.
Roma'ya galibiyeti ve turu getiren golleri Artem Dovbyk (2), Tommaso Baldanzi ve Eldor Shomurodov kaydetti.
Kupadan elenen Sampdoria'nın golünü ise Gerard Yepes attı.
DYBALA FORMA GİYMEDİ
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala, kadroda olmasına rağmen maçta forma giymedi.
Bu sonuçla birlikte Roma, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Etiketler: #roma #sampdoria #Paulo Dybala
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