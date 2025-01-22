Transferde sona doğru: Diego Carlos Fenerbahçe için İstanbul'da!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, hem kulübü Aston Villa hem de kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos transferini resmen açıkladı.
Sarı-lacivertliler, Diego Carlos ve Aston Villa ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.
Brezilyalı savunma oyuncusu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için çarşamba gece saat 00.10 sularında İstanbul'a geldi.
ÖDENECEK BONSERVİS ÜCRETİ
Sarı lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için 11 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek.
BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI
31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.
Etiketler: #Diego Carlos #fenerbahçe #transfer
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