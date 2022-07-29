Adı Galatasaray ile anılıyordu: Florian Grillitsch, menajerini değiştirdi
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın anlaşma zemini aradığı ancak babasının sürekli fiyat yükseltmesi nedeniyle imza attıramadığı Florian Grillitsch, eski menajerine döndü.
Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Avusturyalı Florian Grillitsch, menajerliğini yapan babasının yerine eski menajerine geri döndü.
Sarı kırmızılı takımın anlaşmaya vardığı bilinen ancak son anda çıkardığı pürüzlerle transfere engel olduğu belirtilen baba Grillitsch'in artık transfer görüşmelerinde yer almayacağı belirtildi. Florian Grillitsch, Alman basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda kariyerim adına çok talihsiz şeyler oldu, bunun sorumluluğunu ben alıyorum ve bu durumdan en doğru sonuçları çıkardığımı düşünüyorum" sözlerini kullandı.
BABASI YÜKSEK PARALAR İSTEMİŞTİ
Florian Grillitsch'in babasının yerine menajerliğini yapması için eski menajeri Thomas Böhm ile anlaştığı ifade edildi. Bilindiği gibi 26 yaşındaki oyuncunun babası transfer için Galatasaray'dan imza parası haricinde yüksek bir bedel istemiş ve görüşmeler tıkanmıştı.
"GRILLITSCH İÇİN TRANSFER DÖNEMİ YENİ BAŞLIYOR"
Menajer değişikliği sonrası Alman basını Grillitsch için transfer döneminin yeni başladığına yönelik ifadeler kullandı.
Geçen hafta anlaşma sağlanan ve bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncu ile 1.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan sarı-kırmızılılar, imza parası olarak 1.5 milyon Euro teklif etmişti.
26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu geçen sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 18 maçta boy göstermişti.
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