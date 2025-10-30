Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Galatasaray ile anılıyordu... Frank Anguissa kararını verdi!

30.10.2025 13:22:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen ve Napoli ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Frank Anguissa'nın takımından ayrılmak istemediği öne sürüldü.

Napoli'nin orta saha oyuncusu Frank Anguissa, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken, Kamerunlu futbolcunun Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edildi.

2022 yılında Fulham'dan 16 milyon Euro'ya bonservisi alınan Anguissa'nın sözleşmesi 2027'te sona erecek.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Frank Anguissa'ya Galatasaray'ın yanı sıra bazı Arap kulüpleri de ilgi gösteriyor.

29 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü ve Anguissa'nın istediği parayla Napoli'nin önerdiği rakam arasında önemli bir fark olmasına rağmen futbolcunun takımında kalmaktan yana olduğu belirtildi.

Haber detayında, tarafların gelecek hafta yeni bir toplantı yapmayı planladığı ve taraflar arasında müzakerelerin süreceği ifade edildi.

Frank Anguissa bu sezon 12 maçta forma giydi ve takımına 4 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

