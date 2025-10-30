Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin menajerine cevap!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.10.2025 09:18:00
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin menajeri Pino sürpriz bir çıkışta bulunmuştu. Aralık ayına Galatasaray'ı bekleyeceklerini ardından ise gelecek tekliflere göre davranacaklarını belirten menajere sarı-kırmızılı yönetimden cevap geldi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantinli golcünün menajeri Pino geçtiğmiz gün çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Aralık ayına kadar Galatasaray'dan teklif gelmemesi durumunda başka seçenekleri değerlendirme haklarını saklı tutacaklarını belirten Pino'ya sarı-kırmızılı yönetimin cevap verdiği belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Pino'nun bu açıklamaları Galatasaray yönetiminin canını sıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin konuyla ilgili olarak, "Her şeyin bir zamanı var. Acele etmesin" ifadelerini kullandığı belirtildi. 

Özbek daha önce "Sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değil" açıklamasında bulunmuştu. Yönetimin bu düşünceden geri adım atmama kararı aldığı, Pino'nun bu açıklamalarının yeni sözleşme için stratejik hamleler olduğunun düşünüldüğü vurgulandı. 

İtalyanlar, Icardi için pusuda bekliyor. İtalyan basınında, Como'nun deneyimli golcü için pusuda beklediği ve Icardi'nin Serie A'ya geri dönebileceği iddia edildi. Galatasaray formasıyla 99 maça çıkan Icardi, 67 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.

