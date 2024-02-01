Adı Galatasaray ile anılıyordu: Fransız devi transferde sona yaklaştı!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:05

Güncelleme: 01.02.2024 - 09:06

Adı Galatasaray ile de anılan Zeki Çelik, Avrupa'da transferin son günü yeni takımına imza atabilir.

Ara transferde Marash Kumbulla ve Andrea Belotti'yle de yollarını ayırmak isteyen Roma'da Zeki Çelik'in de takımdan ayrılabileceği belirtildi.

CLAUSS'UN AYRILIĞI BEKLENİYOR

NTV Spor'un Tuttomercato'dan aktardığı habere göre, Roma ve Marsilya'nın transfer için anlaşma sağladığı ve son görüşmelerin yapıldığı aktarıldı.

Haberde, Marsilya'nın Jonathan Clauss'la yollarını ayırdıktan sonra Zeki Çelik'le sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Clauss'un ayrılığının ardından Zeki Çelik Marsilya için sağlık kontrolünden geçeceği ve transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi.

ZEKİ ÇELİK'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalya Serie A'da bu sezon 9 maça çıkan Zeki Çelik, Avrupa Ligi ve İtalya Kupası'yla birlikte toplamda 15 maçta süre aldı.

Bu maçlarda milli futbolcu 2 asist kaydetti.