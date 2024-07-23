Adı Galatasaray ile anılıyordu: Höjbjerg'in yeni takımı belli oldu!

Transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olduğu ileri sürülen Danimarkalı futbolcu Pierre-Emile Höjbjerg'in yeni takımı belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:04
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Höjbjerg'in yeni takımı belli oldu!
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Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Danimarkalı futbolcu Pierre-Emile Höjbjerg'in yeni adresi belli oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Marsilya, bu transfer için Tottenham'a 13.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada Höjbjerg'in Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Höjbherg'in, Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecekti.


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