Adı Galatasaray ile anılıyordu: İlkay Gündoğan'ın menajerinden transfer iddiasına yanıt!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 13:59

Güncelleme: 16.11.2023 - 13:59

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan’ın menajeri İlhan Gündoğan, basında yer alan Galatasaraylı yöneticilerin İlkay Gündoğan’ın transferi için kendisiyle görüştüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

'İLKAY ANLAM VEREMİYOR'

İlhan Gündoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlkay’la ilgili birkaç gündür basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığına da ne ben ne de İlkay anlam veremiyor. İlkay, Barcelona’da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon 17 kez giydiği Barcelona forması ile 1 gol ve 5 asist kaydetti.