Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Galatasaray’ın 2026 -2027 sezonunda giyeceği yeni formalar tanıtıldı. PUMA tarafından tasarlanan iç saha, deplasman ve alternatif formalar; dijital platformlarda yayımlanan video ve görseller aracılığıyla taraftarların beğenisine sunuldu.

Tanıtım filminde; teknik direktör Okan Buruk oyunculardan Victor Osimhen, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Arda Ünyay, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo yer aldı.

Yeni sezon formaları; Galatasaray’ın son dört sezonda üst üste kazandığı şampiyonlukların yarattığı güçlü mirastan ilham alıyor. Kulübün tarihindeki ilkleri, enleri ve sarı-kırmızı renklere duyulan tutkuyu yansıtan koleksiyon; hem sahada hem tribünde Galatasaray ruhunu taşımak üzere tasarlandı.

5 YILDIZ İLK KEZ YAN YANA

Yeni sezonun iç saha forması, Galatasaray’ın sahiplendiği gerçek sarı-kırmızı renklere dönüşü simgeliyor. Kulübün ikonik parçalı forması, bu sezon tarihi bir detayı da barındırıyor. Galatasaray’ın 5 yıldızı, parçalı forma üzerinde ilk kez yan yana konumlanıyor. Aynı yıldız dizilimi, sezonun diğer formalarında da yer alıyor.

Deplasman forması, koyu gri zemini ve mor yaka detayıyla modern ve güçlü bir görünüm sunuyor. Forma tasarımında kollarda ve yakada kullanılan mor detaylar, tasarıma karakteristik bir derinlik katıyor. Beyaz renkte tasarlanan alternatif forma ise kollarında ve yakasında yer alan sarı-kırmızı detaylarla Galatasaray kimliğini sade ve güçlü bir yorumla sahaya taşıyor.

İÇ SAHA VE ALTERNATİF FORMALARDA “WELCOME TO HELL” DETAYI

Formaların ense detaylarında da kulübün ruhunu yansıtan özel mesajlar bulunuyor. İç saha ve alternatif formaların ensesinde Galatasaray ile özdeşleşen “Welcome To Hell” ifadesi yer alırken, deplasman formasının ensesinde “İlklerin ve Enlerin Takımı” mesajı bulunuyor. Yeni sezon formalarının tamamı hem uzun kollu hem de kısa kollu seçenekleriyle satışa sunuluyor.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı: