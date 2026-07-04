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Samsunspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması: 'Galatasaray'dan istedik ama...'

Samsunspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması: 'Galatasaray'dan istedik ama...'

4.07.2026 11:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Samsunspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması: 'Galatasaray'dan istedik ama...'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş ile ilgilendiklerini ancak şartlar oluşmadığı için şimdilik transferi askıya aldıklarını açıkladı.

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Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş için transfer açıklaması geldi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçen sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık geçirmesinin ardından Galatasaray'a geri dönen 23 yaşındaki sol bek ile ilgilendiklerini ancak şimdilik bu transferi askıya aldıklarını söyledi.

"ŞİMDİLİK ASKIYA ALDIK"

Radyospor'da açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, Kazımcan Karataş transferiyle ilgili, "Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı da istedik ama şartlar oluşmadı. Şimdilik o transferi askıya aldık" dedi.

Kazımcan Karataş ile Süper Lig'den Başakşehir, Rizespor ve Konyaspor da ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Galatasaray ve Başakşehir'de toplamda 24 maçta süre bulan Kazımcan Karataş, 4 asist yaptı.  

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