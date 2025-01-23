Adı Galatasaray ile anılıyordu: Lyon'dan Mikautadze açıklaması!
Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Georges Mikautadze için açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı takımın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Georges Mikautadze için Lyon'dan açıklama geldi.
"AYRILMAYACAK"
Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Gürcü golcünün sezon sonuna kadar Fransız ekibinde kalacağını açıkladı.
Sage yaptığı açıklamada, "Georges Mikautadze en azından sezon sonuna kadar Lyon'da kalacak" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ
Lyon'la birçok kez görüşen Sarı-Kırmızılılar, Fransa ekibine son olarak 20 milyon Euro artı bonuslar olarak teklif sunmuştu.
Mikautadze, bu sezon 25 maçta 966 dakika sahada kaldı ve 8 gol, 1 asistle oynadı.
Etiketler: #Pierre Sage #lyon #Georges Mikautadze
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