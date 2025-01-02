Mikautadze geleceğine dair konuştu: Galatasaray'a transferde kötü haber!
Adı Galatasaray ile anılan Gürcü futbolcu Georges Mikautadze, iddialara cevap verdi. Mikautadze, "Daha yeni geldim, yaklaşık 6 ay önce. Lyon'a ve cumartesi günü oynayacağımız maça odaklandım" dedi.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Georges Mikautadze, ligde Montepellier ile oynayacakları maç öncesinde soruları yanıtladı.
24 yaşındaki futbolcu transferle ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.
Mikautadze, Lyon'a daha yeni transfer olduğunu hatırlatarak çıkan haberlerle ilgilenmediğini belirtti.
"DAHA YENİ GELDİM"
Transfere ilişkin Mikautadze, "Daha yeni geldim, yaklaşık 6 ay önce. Lyon'a ve cumartesi günü oynayacağımız maça odaklandım. Konuşulanlara bakmıyorum. Transfer dönemi böyle, endişelenmenize gerek yok" açıklamasında bulundu.
Bu sezon Lyon'da 21 maça çıkan Georges Mikautadze yedi gol ve bir asistle oynadı.
Etiketler: #Georges Mikautadze #galatasaray #lyon
Spor Haberleri
- Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı!
- Hoffenheim'dan Erencan Yardımcı kararı!
- Galatasaray'a transferde kötü haber!
- Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü
- Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi!
- Çaykur Rizespor maçı öncesi 2 eksik
- İşte Süper Lig'de görev alacak hakemler!
- Beşiktaş'tan Euroleague için açıklama
- Spor İstanbul'dan üniversitelilere staj müjdesi
- Nihat Kahveci'den Mourinho iddiası
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşim Salkım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük rest
- ‘Ey kafirler, yenileceksiniz!’
- Listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- Bahçeli'yi üzecek karar
- Eski İstihbarat Daire müdürü gözaltına alındı!
- 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı!
- ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- O anlar kameraya yansıdı