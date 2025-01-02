Mikautadze geleceğine dair konuştu: Galatasaray'a transferde kötü haber!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 16:24

Güncelleme: 02.01.2025 - 16:24

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Georges Mikautadze, ligde Montepellier ile oynayacakları maç öncesinde soruları yanıtladı.

24 yaşındaki futbolcu transferle ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi.

Mikautadze, Lyon'a daha yeni transfer olduğunu hatırlatarak çıkan haberlerle ilgilenmediğini belirtti.

"DAHA YENİ GELDİM"

Transfere ilişkin Mikautadze, "Daha yeni geldim, yaklaşık 6 ay önce. Lyon'a ve cumartesi günü oynayacağımız maça odaklandım. Konuşulanlara bakmıyorum. Transfer dönemi böyle, endişelenmenize gerek yok" açıklamasında bulundu.

Bu sezon Lyon'da 21 maça çıkan Georges Mikautadze yedi gol ve bir asistle oynadı.