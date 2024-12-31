Adı Galatasaray ile anılıyordu: Mikautadze'den taraftarları heyecanlandıran hareket!
Galatasaray'da transfer gündeminde yer alan isimlerden olan Georges Mikautadze, sosyal medyadan yaptığı beğeniyle Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği Georges Mikautadze, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir harekete imza attı.
MIKAUTADZE O YORUMU BEĞENDİ
Forvet oyuncusu, Instagram paylaşımına bir Galatasaray taraftarı tarafından yazılan "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.
24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu haberlerde yer almıştı.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıktı. Gürcü yıldız bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Georges Mikautadze #galatasaray #taraftar
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