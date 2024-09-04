Adı Galatasaray ile anılıyordu: Mats Hummels için İtalya iddiası!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın Alman stoper Mats Hummels'i transfer edeceği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Roma, bonservisi elinde bulunan Mats Hummels'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Mats Hummels ile 1 yıllık sözleşme üzerinde görüşmelerini sürdüren Roma, Alman stoper ile prensip anlaşmasına çok yaklaştı.
ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU
Öte yandan eski futbolcusu Kostas Manolas ile de görüşmelerde bulunan Roma'nın, savunma hattını kısa süre içinde güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 35 yaşındaki Mats Hummels, Borussia Dortmund kariyerinde 508 maça çıktı ve 38 gol, 23 asist yaptı.
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