Adı Galatasaray ile anılıyordu... Maurizio Sarri'den Matias Vecino açıklaması!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, Torino galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sarri, yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Uruguaylı futbolcu Matias Vecino'nun takımdan ayrılmasına izin vermediklerini söyledi.
İtalya Serie A'nın 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup eden Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, transfere ilişkin konuştu.
NTV Spor'un aktardığına göre; Sarri, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Matias Vecino'yla ilgilendiğini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.
Maurizio Sarri
"GALATASARAY'IN İLGİSİ VARDI"
Sarri açıklamasında, "Galatasaray'ın bir ilgisi vardı ama İtalya'da transfer dönemi kapalı olduğu için bunu dikkate almadık. Beni aradı ve ben de ona bunun mümkün olmadığını söyledim. O da 'Tamam' diyerek telefonu kapattı" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Lazio formasıyla 5 maçta süre alan Matias Vecino, 1 gol kaydetti.
Uruguaylı orta saha, bu sezonki ilk golünü çarşamba günü oynanan Torino maçında kaydetti.
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