Spor yazarları İstanbulspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Kerem - Icardi'ye teşekkürler'

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:30

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:03

Galatasaray, deplasmanda karşışlaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki son 5 maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Spor yazarları mücadeleyi kaleme aldı.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "G.Saray’ın istatistik üstünlüğüne rağmen skor üstünlüğü 37. dakikada çalınan penaltıya kadar gelmiyor. İşin komiği, bu şansı kullanacak olan Kerem Aktürkoğlu, topu kaleye vuruş olarak değil Icardi’ye pas olarak yolluyor. O da kale yerine topu dışarı atıyor! Dahiyane bir buluş olmakla laubalilik çizgisinin tam ortasında duran bir vuruş. Bundan 5 dakika sonra normal bir pozisyonla gelen asist Kerem-gol Icardi organizasyonu olmasa, bu penaltı vuruşu oldukça konuşulacak. Neyse ki G.Saray 3 puanlık golü buluyor. En sevilen iki futbolcu günah keçisi olmaktan kurtuluyor." (Cumhuriyet)

"KEREM-ICARDI'YE TEŞEKKÜR"

Uğur Meleke: "Galatasaray’ın neredeyse üçüncü vitese gerek duymadan kazandığı maçta manşette Kerem Aktürkoğlu-Mauro İcardi penaltısı vardı haliyle. Sistemin herkesi tek tipleştirdiği, sürüye uymayanı lanetlediği, Martı Jonathan Livingston’lara yaşam hakkı tanımadığı bir çağda, farklı bir şey denedikleri için teşekkür ederim Kerem-İcardi’ye. Bunu daha önce Olsen-Cruyff, Pires-Henry, Messi-Suarez gibi efsaneler denemişlerdi. Kerem-İcardi de bence 3-4 yıl daha birlikte oynarlarsa Süper Lig tarihine geçebilecek potansiyelde bir telepati yakaladılar zaten." (Hürriyet)

Osman Şenher: "Süper Lig’de ‘rakibim küçük takım, ben antrenmandaki gibi oynasam da üç puanı alırım’ düşüncesinde olursan canın çok yanar. Evet dün gece Galatasaray’ın iki topu direkten döndü, kaçan penaltısı var. Çok rahat kazanabileceği maçta sıkıntı çekti. Bunun da tek sebebi, rakibi küçümsediler. Yıldızlar topluluğu dediğimiz bu sarı-kırmızılı takım bir tane final pası yapamadı. Tete çok etkisizdi. Orta sahada Kerem Demirbay’ın bir topu direkten dönmesine rağmen o da maça ağırlığını koyamadı. Angelino neredeyse yürüyerek maçı tamamladı. Böyle olmaz. Samimi söylüyorum; ummadığın anda bir takım canını yakabilir. Sadece Sacha Boey’in olağanüstü gayretiyle bir maç kazanır, iki maç kazanırsın, üçüncüde taraftarını üzersin. Lig fikstürü sıkıştı. Cim Bom üç günde bir maça çıkıyor. Bir de Şampiyonlar Ligi’nde çok zor takımlarla mücadele ediyor. İyi futbol, kötü futbol... Önemli olan üç puanı alıyor mu, alıyor. Söyleyecek bir şey yok. Nasıl İsmail Kartal çok başarılıysa, Okan Buruk da çok başarılı. Hem de takımı Avrupa’nın bir numaralı kupasında devlerle karşılaşıyor" (Milliyet)

"TOPU ÇABUKLAŞTIRMAK LAZIM"

Mehmet Özdilek: "İstanbulspor'un maçı kendi yarı sahasında kabul ederek kazanma şansı yoktu zaten. Icardi, Tete, Mertens, Kerem gibi oyuncular var ama oyunun geneline baktığınız zaman temposu olmayan, mücadele gücü yüksek olmayan ve ligin standardının altında olan bir maç oldu. Galatasaray tempoyu da yükseltmeden kazandı"

Tugay Kerimoğlu: "Kadro kurarken önceki maçlara bakınca solda Kerem tercihi çıkacak önümüze mecburen. Zaha formunda değil. Rakip sahada oynuyorsunuz tamam ama çabuk oynayıp üçgenleri kurduktan sonra farkı yaratmanız lazım. Oyun Galatasaray adına bu şekilde geliştiğinde isimler kadrolar değişebilir ama oyun anlayışınız rakip yarı sahaya yerleşmekse topu çabuklaştırmazsanız istediğinizi alamazsınız."

"TARİHİN EN UÇURUMLU SEZONU OLACAK"

Ridvan Dilmen: "Konseri var sanatçının 50 kişi var önünde. Nasıl yapacak konseri? İki takımı araya sıkıştırmışlar ve oynadılar geçtiler. Galatasaray mucize olmazsa yenilmez zaten İstanbulspor'a. İstanbulspor da 3 gün oynasak yenemeyiz zaten diyor. Ligimiz artık sezonun ilk haftasında kadroları gördüğümde dedim ki, tarihin en uçurumlu sezonu olacak. Üst ile alt arasında 15-20 puan olur bu sezon. Keyif almamamızın sebebi de aradaki uçurum zaten"

Levent Tüzemen: "Kerem ile İcardi'nin "Kerem sen at. Yok İcardi golü gel sen at" şeklindeki fantezileri sonucunda kaçan ikram penaltısı iki kankanın kalitelerine yakışmadı. Okan Buruk'un yüzünden düşen bin parçaydı ve bence öfkesini içine akıttı. Futbolda laubaliliğe yer yok. Ayrıca penaltıda yapılan fantezi rakip oyunculara da saygısızlık anlamına gelir.Kanatlardan yapılan ortalar bence İcardi'ye göre yapılmıyor. İcardi gol için yeterli beslenemiyor. Boş kaleye penaltıyı kötü bir vuruşla kaçıran İcardi'nin attığı gol ise vuruş kalitesinin belgesiydi." (Sabah)