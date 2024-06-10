Adı Galatasaray ile anılıyordu: Monaco'dan Fofana kararı!

Adı Galatasaray'la da anılan Youssouf Fofana'nın, Monaco ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:40
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Monaco'dan Fofana kararı!
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Monaco'nun Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana'nn akıbeti netleşti. 25 yaşındaki futbolcunun adı Galatasaray'la da anılıyordu.

Youssouf Fofana'nın 4.5 yıllık Monaco serüveni sona eriyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fransız futbolcu, ayrılık konusunda Monaco ile el sıkıştı.

Youssouf Fofana 2024-25 sezonunda yeni bir maceraya yelken açacak.

Fransız futbolcunun adı bir süredir Galatasaray'la transfer dedikodularına karışıyordu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 2973 dakika süre alan Youssouf Fofana 4 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

Monaco, Youssouf Fofana'yı 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde Strasbourg'tan 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon Euro.


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