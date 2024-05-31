Monacolu yıldıza homofobi cezası!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun forması giyen Mohamed Camara'ya Nantes maçında homofobi logosunu gizlediği gerekçesiyle 4 maç ceza verildi.
Monaco forması giyen Mohamed Camara, Nantes maçında homofobi logosunu gizlediği gerekçesiyle 4 maç ceza aldı.
Başarılı futbolcunun, homofobiyle mücadele logosunu siyaha boyayarak görünmeyecek hale getirdiği için bu cezayı aldığı belirtildi.
Monaco yöneticisi Thiago Scuro da oyuncusuna tepki gösterdi ve yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
'KARARA SAYGI DUYUYORUZ'
Scuro yaptığı açıklamada, "Karara saygı duyuyoruz. Kulüp olarak yaptıklarını kabul etmiyoruz. Verilen cezaya itiraz etmeyeceğiz. Biz de bir yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
Camara bu sezon Monaco formasını 20 kez giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kriz varsa restoran ve kafeleri kim dolduruyor?
- Çekmeköy Belediyesi, 15 yıllık sorunu 3 günde çözdü
- 'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor?
- Bayraktar'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davada yeni gelişme!
- Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
- Soruşturma başlatıldı, yetkisi sonlandırıldı
- 'Biz hazırız'
- Katili en yakın arkadaşı çıktı!
- Cevabı CHP'li Tanrıkulu'ndan geldi
- Ülkesinde vatandaş olmadığını öğrendi