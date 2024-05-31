Monacolu yıldıza homofobi cezası!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun forması giyen Mohamed Camara'ya Nantes maçında homofobi logosunu gizlediği gerekçesiyle 4 maç ceza verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:28
Monacolu yıldıza homofobi cezası!
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Monaco forması giyen Mohamed Camara, Nantes maçında homofobi logosunu gizlediği gerekçesiyle 4 maç ceza aldı.

Başarılı futbolcunun, homofobiyle mücadele logosunu siyaha boyayarak görünmeyecek hale getirdiği için bu cezayı aldığı belirtildi.

Monaco yöneticisi Thiago Scuro da oyuncusuna tepki gösterdi ve yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

'KARARA SAYGI DUYUYORUZ'

Scuro yaptığı açıklamada, "Karara saygı duyuyoruz. Kulüp olarak yaptıklarını kabul etmiyoruz. Verilen cezaya itiraz etmeyeceğiz. Biz de bir yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Camara bu sezon Monaco formasını 20 kez giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


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