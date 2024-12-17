Fransız deviyle görüşmelerde sona yaklaştı: Galatasaray'dan stopere yıldız takviyesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, PSG forması giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, devre arasının ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da ilk takviye defans bölgesine olacak. Ligde ve Avrupa'da en çok gol yiyen takımlar arasında olan sarı kırmızılılar, PSG'nin Slovak yıldızı Milan Skriniar ile görüşmelere başladı.
TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılılar, PSG'den Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Slovak futbolcunun maaşıyla ilgili görüşmeler devam ediyor.
29 yaşındaki stoper, bu sezon 5 maçta toplam 381 dakika süre aldı.
Etiketler: #milan skriniar #galatasaray #psg
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