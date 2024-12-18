Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:41

Güncelleme: 18.12.2024 - 09:41

Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Stadio Tre Fontane'de oynanan maçta Galatasaray, Roma'ya 3-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri, Alice Corelli, Rosanna Ventriglia ve Elena Linari kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nden grup aşamalarında elenmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 0 çeken Galatasaray, turnuvada sadece 1 gol attı ve 28 gol yedi.