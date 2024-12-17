Adı Galatasaray ile anılıyordu: Roma cephesindan Dybala için açıklama!
Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Galatasaray'a transferi gündeme gelen Paulo Dybala ile ilgili konuştu.
Roma bu sezon ligde aldığı kötü sonuçların ardından küme düşme hattına yaklaştı. İtalyan devinin devre arasında birçok oyuncusuyla yollarını ayırması bekleniyor. Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı Galatasaray transfer listesine aldı.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Dybala transferi için, "Ara Transfer döneminde ayrılan ve takıma gelen isimler olacaktır. Okan Buruk ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edilecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan Hoca. Yönetimin işi bu işin finansını sağlamak ve pazarlıkları sürdürmek. Kulübümüzle birçok futbolcunun ilgileniyor olması çok normal" dedi.
RANIERI'DEN DYBALA İÇİN AÇIKLAMA
Dybala için resmi açıklama Roma Teknik Direktörü Cladio Ranieri'den geldi. İtalyan teknik direktör, Arjantinli oyuncunun transferi konusuna yeşil ışık yaktı.
73 yaşındaki teknik direktör, "Dybala'ya sahip olmaktan mutluyum ama eğer başka öncelikleri varsa ve kalmak istemiyorsa onu memnun etmek doğru olur. Şu ana kadar böyle bir şey hissetmedim" dedi.
UEL'nin haberine göre Sao Paulo, 31 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.
Kariyerinde 521 maça çıkan Dybala, 189 gol atarken, 83 asist yaptı.
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