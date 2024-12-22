Adı Galatasaray ile anılıyordu: Roma'dan flaş Paulo Dybala açıklaması!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, adı Galatasaray ile anılan Paulo Dybala hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalya Serie A'da Roma, sahasında Parma'yı konuk edecek.
Karşılaşma öncesinde DAZN'a konuşan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Paulo Dybala'yla ilgili açıklamalarda bulundu.
'ROMA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
Dybala'yla ilgili soruya Ghisolfi, "Söylediğim gibi, şu an için net bir durum var. Diğer kulüplerle hiçbir temasımız yok" dedi.
Florent Ghisolfi ayrıca, "Paulo, Roma için çok önemli bir oyuncu. Bugün oynuyor ve harika bir maç çıkarmasını umuyorum. Ranieri ve Roma için en önemli şey takım" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #roma #Paulo Dybala #galatasaray
Spor Haberleri
- Jose Mourinho'dan sağlık durumu hakkında açıklama!
- Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
- Roma'dan flaş Paulo Dybala açıklaması!
- Manchester United'a hazırlık maçından dev gelir!
- Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi!
- Derrick Köhn'den Galatasaray sorusuna yanıt!
- Avrupa devinden Victor Osimhen hamlesi!
- Beşiktaş'tan seçim açıklaması: Tarih belli oldu!
- Real Madrid'in konuğu Sevilla
- Tottenham'ın konuğu Liverpool
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Salonu terk ettiler!
- 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
- 79 yaşındaki kadın denize atladı: Hayatını kaybetti!
- 190 milyon dolarlık dev rövanşta kazanan belli oldu!