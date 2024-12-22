Adı Galatasaray ile anılıyordu: Roma'dan flaş Paulo Dybala açıklaması!

Yayınlanma: 22.12.2024 - 14:33

Güncelleme: 22.12.2024 - 14:33

İtalya Serie A'da Roma, sahasında Parma'yı konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde DAZN'a konuşan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Paulo Dybala'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

'ROMA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Dybala'yla ilgili soruya Ghisolfi, "Söylediğim gibi, şu an için net bir durum var. Diğer kulüplerle hiçbir temasımız yok" dedi.

Florent Ghisolfi ayrıca, "Paulo, Roma için çok önemli bir oyuncu. Bugün oynuyor ve harika bir maç çıkarmasını umuyorum. Ranieri ve Roma için en önemli şey takım" ifadelerini kullandı.