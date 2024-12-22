Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi!

Yayınlanma: 22.12.2024 - 13:13

Güncelleme: 22.12.2024 - 13:13

Süper Lig'de 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin yanı sıra sezon sonu için de planlamalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Galatasaray'ın gündemine eski Fenerbahçeli isim girdi. Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transferlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın radarında.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fernando Muslera ile sezon sonunda vedalaşacak olan Galatasaray, Berke Özer'i listesine ekledi.

ALİ KOÇ'UN İLK TRANSFERLERİNDENDİ

Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transferlerinden olan Berke Özer, 2018-19 sezonu başında 2.5 milyon Euro karşılığında Altınordu'dan transfer edilmişti.

Daha sonra Westerlo'ya kiralanan Berke Özer, bedelsiz bir şekilde Portimonense'nin yolunu tutmuştu. 24 yaşındaki kaleci daha sonra Eyüpspor'a imza atmıştı.

Berke Özer, 2022-23 sezonunun ikinci yarısını ise kiralık olarak Ümraniyespor'da geçirmişti. Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.