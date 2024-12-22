Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Süper Lig'de 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin yanı sıra sezon sonu için de planlamalarını sürdürüyor.
Bu bağlamda Galatasaray'ın gündemine eski Fenerbahçeli isim girdi. Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transferlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın radarında.
Sabah'ta yer alan habere göre; Fernando Muslera ile sezon sonunda vedalaşacak olan Galatasaray, Berke Özer'i listesine ekledi.
ALİ KOÇ'UN İLK TRANSFERLERİNDENDİ
Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transferlerinden olan Berke Özer, 2018-19 sezonu başında 2.5 milyon Euro karşılığında Altınordu'dan transfer edilmişti.
Daha sonra Westerlo'ya kiralanan Berke Özer, bedelsiz bir şekilde Portimonense'nin yolunu tutmuştu. 24 yaşındaki kaleci daha sonra Eyüpspor'a imza atmıştı.
Berke Özer, 2022-23 sezonunun ikinci yarısını ise kiralık olarak Ümraniyespor'da geçirmişti. Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi!
- Derrick Köhn'den Galatasaray sorusuna yanıt!
- Avrupa devinden Victor Osimhen hamlesi!
- Beşiktaş'tan seçim açıklaması: Tarih belli oldu!
- Real Madrid'in konuğu Sevilla
- Tottenham'ın konuğu Liverpool
- Trabzonspor'un konuğu Bodrum FK
- Kayserispor'un konuğu Galatasaray
- Atletico Madrid son dakika golüyle Barcelona'yı devirdi!
- '3-4 oyuncu dışında formanın hakkını veren yok'
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Salonu terk ettiler!
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- 'Bunu da yaptınız, yazıklar olsun!'
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- Özlem Gürses'e ev hapsi!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
- 79 yaşındaki kadın denize atladı: Hayatını kaybetti!