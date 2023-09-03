Adı Galatasaray ile anılıyordu: Sergio Ramos'a La Liga kancası!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'nın adı transferde Galatasaray ile anılan İspanyol futbolcu Sergio Ramos ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Adı Galatasaray ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Sergio Ramos için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İspanya merkezli AS'ta yer alan habere göre; İspanyol ekibi Sevilla, herhangi bir takım ile sözleşme imzalamayan Sergio Ramos için devreye girdi.
La Liga ekibinin oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.
BOŞTAKİ OYUNCULAR ALINABİLİYOR
İspanya'da transfer dönemi sona erse de boşta olan oyuncular belli bir süreye kadar transfer edilebiliyor.
Oyuncu ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın da ilgilendiği kaydedildi.
SERGIO RAMOS KİMDİR?
İspanya'da Sevilla ile profesyonel olan Sergio Ramos ardından gittiği Real Madrid'de efsaneler arasına girmişti. İspanyol devinde tam 16 sezon forma giyen yıldız futbolcu, sonrasında iki sezon Paris Saint Germain'de görev yapmıştı.
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