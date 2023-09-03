Ramos transferinde Galatasaray'a yeni rakip

Yayınlanma: 03.09.2023 - 15:11

Güncelleme: 03.09.2023 - 15:11

Adı Galatasaray ile ciddi şekilde anılan Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'a transfer olabileceği iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Ramos ile ilgilenen kulübün Al-Ittihad olurken, oyuncuya yapılan teklif de belli oldu.

Haberde Al-Ittihad'ın Ramos'a iki yıllık sözleşme teklif ettiği ve kısa süre içerisinde İspanyol yıldızdan net bir cevap beklediği belirtilirken, Ramos'a Türkiye'den de teklif olduğunun altı çizildi.

Transferle alakalı yeni gelişmelerin yaşanabileceği de aktarıldı.

2021/22 sezonunun başında Real Madrid'den Paris Saint Germain'e transfer olan Ramos, Fransız ekibinin forması ile çıktığı 58 karşılaşmada 6 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.