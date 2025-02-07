Adı Galatasaray ile anılıyordu: Sevilla'dan Sanchez açıklaması!
Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Sevilla'nın genç futbolcusu Juanlu Sanchez ile ilgilendiği iddia edildi. Sevilla Teknik Direktörü Xavier García Pimienta, transfer iddialarına yanıt verdi.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, stopere Carlos Cuesta, orta sahaya Mario Lemina ve hücum bölgesine Alvaro Morata ile Ahmed Kutucu takviyelerini yaptıktan sonra rotasını sağ beke çevirdi.
Todo Fichajes'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Sevilla'nın gelecek vadeden sağ beki Juanlu Sanchez'i kadrosuna katmaya çok yakın.
Haberde Galatasaray'ın, Sanchez'in transferi için ilk etapta 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu ifade edilirken Sevilla'nın, altyapısından yetişen futbolcu için 15 milyon Euro istediği kaydedildi.
21 yaşındaki oyuncunun da İspanyol kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı, pazarlıklarının sürdüren Galatasaray'ın ise Sevilla'yı sonraki satıştan pay da vererek ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Haber detayında, Juanlu Sanchez'in adının Real Madrid'le de yoğun şekilde anıldığı ancak önümüzdeki günlerde İspanyol sağ bekin tüm taraflar için en uygun sözleşmesinin yapılmasının ardından Galatasaray'a transfer olmasının beklendiği ileri sürüldü.
Sevilla ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Juanlu Sanchez, bu sezon 20 maçta forma giydi ve takımına 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
SEVİLLA'DAN TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA
Öte yandan Sevilla Teknik Direktörü Xavier García Pimienta, LaLiga'da pazar günü Barcelona'yı konuk edecekleri maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Juanlu Sanchez için Galatasaray'dan teklif gelip gelmediğinin sorulması üzerine "Galatasaray'dan Juanlu'ya teklif mi? Hiçbir şey bilmiyorum ama umarım kalır yoksa ben oynamak zorunda kalacağım" yanıtını verdi.
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