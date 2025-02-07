Eren Elmalı olumsuz sonuçlanmıştı... Galatasaray'da sol beke sürpriz isim!
Eren Elmalı transferi için Trabzonspor'la anlaşamayan Galatasaray'ın, rotasını Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir'e çevirdiği iddia edildi.
Eren Elmalı için Trabzonspor ile bir süredir pazarlık halinde olan Galatasaray, bordo-mavililerle anlaşma sağlayamadı.
Galatasaray'da Eren Elmalı konusu rafa kaldırılırken, alternatif isimler üzerine yoğunlaşıldı.
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Yusuf Özdemir için Alanyaspor ile görüşmelere başladı.
Alanyaspor altyapısında forma giyen ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Yusuf Özdemir, 2021-22 sezonunun ikinci yarısını İnegölspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Bu sezon toplam 22 maça çıkıp 1615 dakika sahada kalan Yusuf Özdemir 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.
Yusuf Özdemir'in Alanyaspor ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: #galatasaray #Yusuf Özdemir #Alanyaspor
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