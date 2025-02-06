PFDK'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza!
PFDK kararları açıklandı. PFDK, Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul ayrıca Metin Öztürk'e 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 Bin TL para cezası verdi.
PFDK kararları açıklandı.
PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK'nin açıklamasında, "FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 26.01.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir." denildi.
Kurul ayrıca Metin Öztürk'e 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 Bin TL para cezası verdi.
PFDK'nin açıklamasında, "GALATASARAY A.Ş. idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün, 25.01.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sevkli kişinin mensubu olduğu kulüp ile aleyhine beyanat verilen diğer kulüp arasında birbirleri ile müsabakaları olmamasına rağmen diğer kulüpler ile oynadıkları müsabakalar sonrasında ve hatta müsabaka oynanmadan önce peşin yargılar ile müsabaka hakemlerinin saygınlığına ve müsabaka yönetimine ve buradan hareketle de TFF'nin saygınlığına ve itibarına yönelik verilen süregelen beyanatlar spor kamuoyunda adalet duygusunun zarar görmesi sonucunu doğurmakta ve sevkli kişinin mensubu olduğu kulüp ve aleyhine beyanat verilen diğer kulüp dışındaki spor kulüplerinin değersizleştirilmesi ve önemsenmemesi algısının oluşmasına, sistematik şekilde yapılan ve ihlal niteliğinde olan bu açıklamaların futbol ikliminin güvensizlik ortamına dönüşmesine sebebiyet vermesi dikkate alınarak müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı röportajında yer alan Futbolun İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
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