Adı Galatasaray ile anılıyordu: Uğurcan Çakır'dan iddialara cevap!

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, Galatasaray haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Uğurcan Çakır'dan iddialara cevap!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 11:59

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uğurcan, hakkındaki Galatasaray haberlerinin sorulmasının ardından, "Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Çıkan haberler ilgimi çekmiyor. Bu takımın kaptanıyım. Bundan dolayı gururluyum. Şehrimi, takımımı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Uğurcan, "Bana gelen bir duyum yok. Ben çok bu işlerle ilgilenmiyorum" dedi.

Avrupa hedefi sorulan milli futbolcu, "Tabii ki her zaman Avrupa hedefim var, şu anda da var. Kendimi göstermek istiyorum. Futbolu bıraktığımda, "Neden gitmedim?" demek istemiyorum. Ona göre çalışıyorum. Başkanımızdan onun sözünü aldım. Net bir teklif gelirse, oturur başkanımızla değerlendiririz" açıklamasında bulundu.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


Etiketler: #uğurcan çakır #trabzonspor #galatasaray

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