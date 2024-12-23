Spor yazarları Trabzonspor - Bodrum FK maçını kaleme aldı: 'Kalecilerin maçını Uğurcan Çakır kazandı'

'KALECİLERİN MAÇINI UĞURCAN KAZANDI'

Banu Yelkovan: "Eylül ayından bu yana, iki maç üst üste galibiyeti olmayan Bodrumspor’un geçen hafta Sivasspor’u yenerek kazandığı 3 puan sonrası hem bu istatistiği kırmak hem devre arasına biraz daha rahat girmek için bu maçı çok istemesi normaldi. Rakibin hücumcularını iyi kilitlediler ve beraberliğe de çok yaklaştılar ama 86. dakikada defanstan çıkan Malheiro’nun uzaktan çok sert bir vuruşla atacağı golü hesaplamamış olmaları da normaldi. Maç biletini 61 liraya sabitleyerek ilk yarının son maçını dolu tribünler önünde oynayan Trabzonspor devre arasına bir nebze rahatlamış, Bodrum ise karnesinde birkaç kırıkla girdi. Maçı tek cümleyle özetle derseniz; ‘kalecilerin maçını Uğurcan kazandı’ derim." (Hürriyet)