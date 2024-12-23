Spor yazarları Trabzonspor - Bodrum FK maçını kaleme aldı: 'Kalecilerin maçını Uğurcan Çakır kazandı'
Spor yazarları, Trabzonspor'un sahasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından spor yazarları, bordo-mavili takımın performansını ve maçı değerlendirdi.
'KALECİLERİN MAÇINI UĞURCAN KAZANDI'
Banu Yelkovan: "Eylül ayından bu yana, iki maç üst üste galibiyeti olmayan Bodrumspor’un geçen hafta Sivasspor’u yenerek kazandığı 3 puan sonrası hem bu istatistiği kırmak hem devre arasına biraz daha rahat girmek için bu maçı çok istemesi normaldi. Rakibin hücumcularını iyi kilitlediler ve beraberliğe de çok yaklaştılar ama 86. dakikada defanstan çıkan Malheiro’nun uzaktan çok sert bir vuruşla atacağı golü hesaplamamış olmaları da normaldi. Maç biletini 61 liraya sabitleyerek ilk yarının son maçını dolu tribünler önünde oynayan Trabzonspor devre arasına bir nebze rahatlamış, Bodrum ise karnesinde birkaç kırıkla girdi. Maçı tek cümleyle özetle derseniz; ‘kalecilerin maçını Uğurcan kazandı’ derim." (Hürriyet)
'UĞURCAN ÇAKIR YİNE KAHRAMAN OLDU'
Olcay Çakır: "Topla oynadığını, topa hakim olduğunu düşündüğün istatistiklerde can alıcı tüm değerlerde geri kaldı Trabzonspor. Geçişlerin hepsinde de kalesinde devleşen Uğurcan Çakır kalesini gole kapatıp takımının yine kahramanı oldu. Kadro dışılarla kendi kısıtlı seçeneklerini daha da kısıtlayan, buna sakatlıkların da eklenmesiyle adeta çaresiz kalan Trabzonspor, alışkını olmadığı ligin dibine attığı demiri Malheiro’nun mükemmel golüyle gemiye alıp yeni yerine yol almış oldu." (Fanatik)
'TAKIMI AYAKTA TUTAN İSİM OLDU'
İskender Günen: "Bodrum maçı Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum göz önüne getirildiğinde mutlak 3 puan alınması gereken bir maçtı. Uğurcan, sezon başından beri takımın en önemli ismi. Bodrum maçında da 5 net gol pozisyonunu başarıyla önleyen ve takımı ayakta tutan bir isim oldu." (Sabah)
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