Adı Galatasaray ile anılıyordu: Valeri Karpin'den Arsen Zakharyan yanıtı

Rus Milli Takımı Teknik Direktörü Valeri Karpin, transferde adı Galatasaray ile anılan futbolcu Arsen Zakharyan hakkında konuştu. Rus hoca transfere ilişkin, "Dürüst olmak gerekirse, ona ne diyebileceğimi bilmiyorum. Her şeyden önce kendi geleceğine karar vermeli" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 21:27
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Valeri Karpin'den Arsen Zakharyan yanıtı
Abone Ol google-news

Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Valeri Karpin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karpin, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ın yurt dışına transferi konusunda ne tavsiye verebileceğinin sorulması üzerine, bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

Karpin, "Zakharyan için yaz transfer döneminde Chelsea, kış transfer döneminde Galatasaray'ın adı geçti. Ona ne tavsiye edersiniz?" sorusuna, "Dürüst olmak gerekirse, ona ne diyebileceğimi bilmiyorum. Her şeyden önce kendi geleceğine karar vermeli" cevabını verdi.

Arsen Zakharyan

"GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"

19 yaşındaki Zakharyan daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray'a transfer olmayacağını söylemişti. Rus futbolcu, "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum" diye konuşmuştu.

Dinamo Moskova'da bu sezon 23 maça çıkan Zakharyan 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.


Arsen Zakharyan Valeri Karpin galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaraylı İrem Derici'den Beşiktaş taraftarına övgü: 'Ağlamaktan helak oldum'

Galatasaraylı İrem Derici'den Beşiktaş taraftarına övgü: 'Ağlamaktan helak oldum'
Galatasaray, Alanyaspor'u 4 golle geçti

Galatasaray, Alanyaspor'u 4 golle geçti
Eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski'den konteyner kampanyasına bağış

Eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski'den konteyner kampanyasına bağış

En Çok Okunan Haberler