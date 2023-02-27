Galatasaraylı İrem Derici'den Beşiktaş taraftarına övgü: 'Ağlamaktan helak oldum'

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 09:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:51

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılmıştı. Yıkılan binalar sonucu binlerce kişi hayatını kaybederken birçok kişi de evsiz kalmıştı.

Felaket sonrası ise spor camiası birlik oldu. Önceki gün oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında da duygu dolu anlar yaşandı.

İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.

Oyuncakların atıldığı esnada stat hoparlöründen "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi.

"AĞLAMAKTAN HELAK OLDUM"

Bu anlarda maçta olan Galatasaraylı İrem Derici de herkes gibi duygu dolu anlar yaşadı.

Derici paylaşımında "Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum" dedi.