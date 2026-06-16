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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Zenit'ten Jhon Duran kararı

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Zenit'ten Jhon Duran kararı

16.06.2026 20:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Zenit'ten Jhon Duran kararı

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit St. Petersburg, Galatasaray ile anılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Forvet hattı için adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Rusya Premier Lig ekibi Zenit St. Petersburg, 22 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Zenit ile Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr arasındaki kiralık sözleşmenin sona erdiği belirtildi. Açıklamada, "Zenit, forvet oyuncusuna hem futbol kariyerinde hem de saha dışında başarılar diliyor" ifadelerine yer verildi.

KISA ZENIT MACERASI SONA ERDİ

Şubat 2026'da Al-Nassr'dan kiralık olarak Zenit'e katılan Duran, Rus ekibinde kısa süre forma giymişti. Ayrılığın resmileşmesiyle birlikte oyuncunun geleceği yeniden transfer piyasasının en sıcak konularından biri haline geldi.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR

Duran'ın adı bir süredir özellikle forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray ile anılıyordu. Sarı-kırmızılıların oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu, teknik direktör Okan Buruk'un da transfere olumlu yaklaştığı iddia edilmişti.

Daha önce çıkan haberlerde Galatasaray'ın Jhon Duran ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı, oyuncunun maaşında indirime gitmeye sıcak baktığı ve 1 yıllık kiralama formülü üzerinde durulduğu öne sürülmüştü. Ayrıca yabancı kuralına uygunluğu ve sözleşmeye özel fesih maddesi eklenmesi planı da gündeme gelmişti.

ZENIT PERFORMANSI

Zenit formasıyla 9 resmi maça çıkan Duran, 2 gol ile takımına katkı sağladı. 

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