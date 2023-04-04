Adı Galatasaray ile anılmıştı... Barcelona'dan Pena kararı!

2021-2022 sezonunda Galatasaray'da forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena için Barcelona'nın kararı belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:43
Adı Galatasaray ile anılmıştı... Barcelona'dan Pena kararı!
Abone Ol google-news

2021/2022 sezonunda Galatasaray'ın kalesini koruyan İspanyol futbolcu Inaki Pena hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre 24 yaşındaki kaleci, kulübü Barcelona ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak.

PENA'NIN ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Pena, sarı-kırmızılı forma ile oldukça başarılı bir performans göstermişti. Sarı-kırmızılılarda 8 maça çıkan İspanyol kaleci, 11 gol yemişti.

 


İlgili Haberler

Özer Hurmacı, Bursaspor'da 2’de 2 ile başladı

Özer Hurmacı, Bursaspor'da 2’de 2 ile başladı
Trabzonspor’dan Vitor Hugo’ya teşekkür plaketi

Trabzonspor’dan Vitor Hugo’ya teşekkür plaketi
Altay 10 kişi kalan Sakaryaspor'a acımadı

Altay 10 kişi kalan Sakaryaspor'a acımadı

En Çok Okunan Haberler