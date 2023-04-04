Adı Galatasaray ile anılmıştı... Barcelona'dan Pena kararı!

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:43

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 14:37

2021/2022 sezonunda Galatasaray'ın kalesini koruyan İspanyol futbolcu Inaki Pena hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre 24 yaşındaki kaleci, kulübü Barcelona ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak.

PENA'NIN ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Pena, sarı-kırmızılı forma ile oldukça başarılı bir performans göstermişti. Sarı-kırmızılılarda 8 maça çıkan İspanyol kaleci, 11 gol yemişti.