Altay 10 kişi kalan Sakaryaspor'a acımadı
Altay, TFF 1. Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altay, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maçı İzmir ekibi 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Altay'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada penaltıdan Marco Paixao, 50. dakikada Zeki Yıldırım ve 64. dakikada Ceyhun Gülselam attı. Sakaryaspor'un tek golü 30. dakikada Oğuz Yıldırım'dan geldi.
SAKARYASPOR 10 KİŞİ KALDI
Sakaryaspor'da Isaac Donkor, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Altay, 31 puana yükseldi. Sakaryaspor 52 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Altay, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, evinde Manisa FK'yi ağırlayacak.
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