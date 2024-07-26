Adı Galatasaray ile anılmıştı: Guela Doue'nin yeni adresi resmen açıklandı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Galatasaray'ın da bir süre ilgi gösterdiği Guela Doue'nin Strasbourg'a transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 14:10
Adı Galatasaray ile anılmıştı: Guela Doue'nin yeni adresi resmen açıklandı!
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Sağ bek tercihini Elias Jelert'ten yana kullanan Galatasaray, bu transferden önce Rennes ile Gueala Doue için uzun bir pazarlık süreci geçirmiş ardından masadan kalkmıştı. Rennes, Doue'nin yeni adresini açıkladı.

DOUE, STRASBOURG'DA

Rennes'den yapılan açıklamada Guela Doue'nin yeni adresinin Strasbourg olduğu belirtildi. 21 yaşındaki futbolcu, Strasbourg ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

GEÇEN SEZON KARNESİ

Doue geçen geçen sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı. 21 yaşındaki sağ bek bu karşılaşmalarda 4 asistlik skor katkısı verdi.


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