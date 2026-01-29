Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı: 'Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem ama...'

Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı: 'Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem ama...'

29.01.2026 01:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı: 'Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem ama...'

Manchester City'nin Portekizli oyuncusu Bernardo Silva, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.

Manchester City forması giyen Bernardo Silva, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda konuştu.

Manchester City'den iki eski takım arkadaşı Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile karşılaşmasını değerlendiren Portekizli yıldız, "Onlar benim için kardeş gibiler çünkü birlikte yaşadığımız anılar gerçekten çok özeldi. Onları görmek her zaman çok güzel. Onları burada, evimizde görmek çok güzel. Ayrılmış olsalar da burası onların evi ve umarım onlar da böyle hissetmiştir" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE TRANSFER İHTİMALİ

Bernardo Silva, TivibuSpor'a yaptığı açıklamada ise Türkiye'ye transfer sorusuna yanıt verdi.

Silva, "Maçın Manchester'da oynanması seni şanslı hissettirdi mi?" sorusunun ardından, "İstanbul'da atmosferin gerçekten zorlu olduğunu duydum. Galatasaray, İstanbul'da yenmesi çok zor bir takım. Evimizde oynamamız iyiydi" yanıtını verdi.

31 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte seni İstanbul'da, Türkiye'de görür müyüz?" sorusuna, "Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem. Ama şu anda öyle düşünmüyorum" cevabını verdi.

İlgili Konular: #galatasaray #Manchester City #uefa şampiyonlar ligi #bernardo silva

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan iddialı play-off mesajı: 'Kim olursa olsun...'
Okan Buruk'tan iddialı play-off mesajı: 'Kim olursa olsun...' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçının ardından görüşlerini aktardı.
Gabriel Sara'dan play-off açıklaması: 'Kim gelirse gelsin...'
Gabriel Sara'dan play-off açıklaması: 'Kim gelirse gelsin...' Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından görüşlerini aktardı.
İlkay Gündoğan'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off mesajı!
İlkay Gündoğan'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off mesajı! Galatasaray'ın Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından görüşlerini aktardı.