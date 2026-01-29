Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı: 'Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem ama...'

Manchester City forması giyen Bernardo Silva, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda konuştu.

Manchester City'den iki eski takım arkadaşı Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile karşılaşmasını değerlendiren Portekizli yıldız, "Onlar benim için kardeş gibiler çünkü birlikte yaşadığımız anılar gerçekten çok özeldi. Onları görmek her zaman çok güzel. Onları burada, evimizde görmek çok güzel. Ayrılmış olsalar da burası onların evi ve umarım onlar da böyle hissetmiştir" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE TRANSFER İHTİMALİ

Bernardo Silva, TivibuSpor'a yaptığı açıklamada ise Türkiye'ye transfer sorusuna yanıt verdi.

Silva, "Maçın Manchester'da oynanması seni şanslı hissettirdi mi?" sorusunun ardından, "İstanbul'da atmosferin gerçekten zorlu olduğunu duydum. Galatasaray, İstanbul'da yenmesi çok zor bir takım. Evimizde oynamamız iyiydi" yanıtını verdi.

31 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte seni İstanbul'da, Türkiye'de görür müyüz?" sorusuna, "Hiçbir zaman bu soruya hayır diyemem. Ama şu anda öyle düşünmüyorum" cevabını verdi.