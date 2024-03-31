Adı Galatasaray ile anılmıştı: Sevilla'da Marcao gelişmesi!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:02

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:02

Sevilla, 2022 yazında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao ile vedalaşmak istiyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla'nın, transferinden bu yana sık sık sakatlanan Marcao'yu yaz transfer döneminde satışa çıkartacağı belirtildi.

Brezilyalı savunma oyuncusunun Getafe maçında sakatlığı bulunmadığı ancak gözden çıkartıldığı için teknik bir kararla kadroda yer almadığı ifade edildi.

ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Marcao için bir diğer seçenek olarak, Brezilyalı savunmacının kiralanması ve daha güçlü bir şekilde Sevilla'ya dönmesinin olduğu kaydedildi.

Brezilyalı stoperin adı önceki dönemde Galatasaray ile anılmıştı.

20 MAÇTA SAHAYA ÇIKMIŞTI

27 yaşındaki Marcao, 2022 yılında Sevilla'ya transferinden bu yana İspanyol ekibinde 20 maçta sahaya çıktı.

Sevilla'nın 2022 yazında 13 milyon Euro bonservis ve bonuslarla kadrosuna kattığı Marcao'nun İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.