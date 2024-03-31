Galatasaray'da hedef 50 milyon Euro

Yayınlanma: 31.03.2024 - 10:17

Güncelleme: 31.03.2024 - 10:17

Galatasaray mağazacılıkta gözünü yeni rekorlara dikti.

Mağazacılık AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi ve ayrıca GSYİAD Başkan Yardımcısı Hakan Sarıöz, sarı-kırmızılı kulübün mağazacılığını ve hedeflerini Sözcü'ye anlattı.

İşte Sarıöz'ün açıklamaları;

"Haziran 2023-Aralık 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Euro bazında yüzde 119’luk bir büyüme sağlayarak 33.7 milyon Euro (1.06 Milyar TL) satışla Galatasaray tarihinin en yüksek mağazacılık ciro rakamını ve artış oranını yakaladığımızı daha önce ilan etmiştik."

"HEDEFİMİZ 50 MİLYON EURO"

"Haziran 2023-Haziran 2024 sezonluk hedefimizi ise yaklaşık 50 milyon Euro (2 milyar TL) olarak revize ettik. Aylık ortalamada 165 milyon TL ciro yaratıyoruz. Yüzde 128 oranında büyüme sağlayarak 3.5 milyon adete yakın bir ürünü taraftarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Başkanımız Dursun Özbek’in vizyonu doğrultusunda gelecek sezon hedefi ise 3.5 milyar TL... Hedefimiz 24. şampiyonluğumuzu taraftarımızla birlikte ve yeni ürünlerimizle kutlayabilmek."

"TÜM TALEPLERİ KARŞILIYORUZ"

"Şu anda tüm talepleri karşılayabiliyoruz, harika bir ekiple çalışıyorum. Hepsi çok iyi. Galatasaray taraftarı aynı zamanda. GS Store Genel Müdürümüz Uğur Bey ve ekibi ile beraber karşılayamayacağımız bir talep ya da aşamayacağımız bir zorluk olmaz."

"FARK YARATACAK"

"Yeni dönemde Puma ile birlikte sadece forma değil, tüm futbol takımı ürün ekosistemini de satışa açabilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ürün fiyatlama ve karlılık anlamında da Puma anlaşması ticari anlamda kulüp ve mağazacılık için büyük bir başarıdır. Fark yaratacaktır. Ürün fiyatını belirleme hakkı bizdeyken, sipariş adedimizin büyüklüğüne göre alış fiyatını da belirlemek bizim elimizde. Bu sayede tüm taraftarlarımızın erişebileceği fiyatlarda forma tedariği sağlamak mümkün olacak."

"ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

"Geldiğimizde mahkemeye taşınan konular vardı. Yönetim olarak bu konuya büyük önem veriyoruz. Depolama ve lojistik konularında çok radikal kararlar alıp değişiklikler yaptık. Bir daha o tip bir sıkıntının yaşanmaması için önlemlerimizi aldık."

"ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

"Dursun başkanımıza (Özbek’e) çok büyük saygı duyuyorum. Her konudaki vizyoner bakış açısı ve bizlere duyduğu güvenle sağ olsun çok destek oluyor. Ne sayın başkanımız, ne de çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz hiçbiri asla forma ya da bedava bir şey almazlar; bu konuya da inanılmaz büyük bir hassasiyetle yaklaşıyorlar. Galatasaray’ın her kuruşuna sonuna kadar sahip çıkmaya ve tüm haklarını korumaya çalışıyoruz, bizim burada olma sebebimizde bu zaten."

"ÇALIŞMALARIN SONUNA GELDİK"

"Online olarak 'gsstore'a dünyanın her yerinden ulaşıp alışveriş yapabilirsiniz ama fiziki olarak yurt dışında mağazalarımız yoktu. O konuda da çalışmalarımızın sonuna geldik, çok yakın bir zamanda açıklayacağız. Yeni sezonla beraber Almanya, Belçika, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere Galatasaray ürünlerine çok daha kolay ulaşılmasını, oralarda birçok mağazada satılmasını sağlayacağız. Bu projenin mali olarak da kulübümüze ciddi katkıları olacak."

"BAŞKA BİR KULÜP YOK"

"Göreve geldiğimizden beri önceliği GS Store’un çok daha hızlı ve dinamik olmasını sağlamaya verdik. Geçen sene reaksiyon tişörtlerini yapmaya başladık. Icardi’nin Kadıköy’de golü attıktan sonra formasını kaldırarak tribünlere gösterdiği görüntüyü anında baskıya çevirdik ve iki gün sonra satışa çıktık. Her yeni transferimiz için KAP açıklamasından sadece 24 saat sonra fiziki olarak mağazalarda ikişer opsiyon ‘Welcome Tee’ (Hoş geldin tişörtlerini) satışa çıktık. Bunu Türkiye’de ya da Avrupa’da yapabilen, bu kadar hızlı anında üretip satışa çıkabilen başka bir kulüp yok. Elimizden geldiğince anlık reaksiyonları çok daha hızlı vermeye çalışıyoruz; daha da iyi olacağız."

"ODAĞIMIZ ŞAMPİYONLUK ÜRÜNLERİ"

"Asıl odağımız şampiyonluk ürünleri. Titizlikle çalışıyoruz. Forma satışında bu sezon 700 bin seviyesine ulaşmış olacağız; bu Avrupa kulüpleri seviyesinde çok ciddi bir satış rakamı olacak.

100. yıla özel tasarlanan formalarımız ilk satışa çıktığında 72 saatte 65 bin adet sattı. Yeniden satışa çıkan bu forma için hedefimiz 275 bin. Premier League takımlarına tasarım yapan İngiltere’de bir ofisle çalışmaya başladık. Onların ilk ürünleri mayıs ayında taraftarımızla buluşacak."