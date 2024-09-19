Adı Galatasaray ile anılmıştı: Süper Lig devinden Nicola Zalewski hamlesi!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan 22 yaşındaki Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski ile ilgilendiği kaydedildi.

Adı Galatasaray ile anılmıştı: Süper Lig devinden Nicola Zalewski hamlesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:07

Beşiktaş, devre arasındaki transfer planlamasına şimdiden başladı.

Siyah-beyazlılar, kadroda düşünülmeyen bir yabancı futbolcuyla yollarını ayırması halinde Galatasaray’ın uzun uğraşlar vermesine rağmen transfer edemediği Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski için girişim yapacak.

Beşiktaş yönetimi, genç futbolcuyu transfer listesinin ilk sırasında tutuyor.

BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZONDAN DAHA İYİ

Süper Lig’e ve Avrupa’ya iyi başlayan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde geçen sezondan daha etkili performans sergiliyor. Siyah-beyazlılar geçen sezon ilk 5 haftada 7 puanla 10. sırada yer alıyordu. Kartal geçen sezon 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Bu sezona çok formda giren Beşiktaş, Bronckhorst’la bir haftasını BAY geçtiği ligde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayıp 4. sırada yer aldı. Beşiktaş 6 gol atıp 8 yediği ve eksi 2 averaja sahip olduğu geçen sezonun ilk 5 maçının kötü istatistiğini, bu yıl sadece 4 karşılaşmada artı 6 averaja çevirdi.


Etiketler: #Nicola Zalewski #beşiktaş #transfer #galatasaray

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