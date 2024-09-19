Adı Galatasaray ile anılmıştı: Süper Lig devinden Nicola Zalewski hamlesi!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan 22 yaşındaki Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski ile ilgilendiği kaydedildi.
Beşiktaş, devre arasındaki transfer planlamasına şimdiden başladı.
Siyah-beyazlılar, kadroda düşünülmeyen bir yabancı futbolcuyla yollarını ayırması halinde Galatasaray’ın uzun uğraşlar vermesine rağmen transfer edemediği Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski için girişim yapacak.
Beşiktaş yönetimi, genç futbolcuyu transfer listesinin ilk sırasında tutuyor.
BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZONDAN DAHA İYİ
Süper Lig’e ve Avrupa’ya iyi başlayan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde geçen sezondan daha etkili performans sergiliyor. Siyah-beyazlılar geçen sezon ilk 5 haftada 7 puanla 10. sırada yer alıyordu. Kartal geçen sezon 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Bu sezona çok formda giren Beşiktaş, Bronckhorst’la bir haftasını BAY geçtiği ligde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayıp 4. sırada yer aldı. Beşiktaş 6 gol atıp 8 yediği ve eksi 2 averaja sahip olduğu geçen sezonun ilk 5 maçının kötü istatistiğini, bu yıl sadece 4 karşılaşmada artı 6 averaja çevirdi.
Spor Haberleri
- A Milli Takım'a yeni yıldız!
- Benfica, Kızılyıldız deplasmanında!
- Bayer Leverkusen, Feyenoord deplasmanında!
- Galatasaray'ın konuğu Slavia Prag
- Bugün hangi maçlar var?
- Süper Lig devinden Zalewski hamlesi!
- Şampiyonlar Ligi'nde büyük talihsizlik!
- Trabzonspor'un konuğu Kayserispor
- Celtic kendi sahasında gol oldu yağdı!
- Otomobil park halindeki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sert eleştiriler!
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- 16 ilin valisi değişti!
- Fark açılıyor, yurttaş erken seçim istiyor!