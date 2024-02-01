Adı Lazio ile anılıyordu: Kent transferinde flaş gelişme!

Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent'in, İtalyan ekibi Lazio'ya transferinin son anda iptal olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 21:57
Adı Lazio ile anılıyordu: Kent transferinde flaş gelişme!
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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ryan Kent'in transferi iptal oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Serie A ekiplerinden Lazio, İngiliz oyuncu Ryan Kent'in transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağlamıştı ancak son anda transfer iptal oldu.

Habere göre, Ryan Kent ve Temsilcisi kulüpler arasında imzalar atılmasına rağmen son anda fikirlerini değiştirdi ve transfer oyuncu tarafı kaynaklı iptal oldu.

Ayrıca İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Ryan Kent, alacaklarını almadan Fenerbahçe'den ayrılmayı reddetti.

İTALYA'YA GİTMİŞTİ!

İngiliz futbolcu kısa süre önce resmi sözleşmeyi imzalamak için Roma'ya gitmişti. 

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan 27 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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