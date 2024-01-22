Hırvat ekibinden Ryan Kent'e kanca: 'Fenerbahçe ile görüşüyoruz'
Dinamo Zagreb teknik direktörü Sergej Jakirovic katıldığı basın toplantısında Ryan Kent ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak süre bulmakta zorlandığı için takımdan gönderilmesine karar verilen Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.
"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Sergej Jakirovic, Ryan Kent'i kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.
Sergej Jakirovic katıldığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Ryan Kent transferi için Fenerbahçe ile görüşüyoruz. Kent, Avrupa seviyesinde bir oyuncu. Transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi göreceğiz."
15 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 15 maçta süre bulabilen Ryan Kent bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- 3. Dünya Savaşı çıkarsa en güvenli ülkeler hangileri?
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!
- İYİ Parti'den iktidara 'Gaye Erkan' çağrısı
- TMO'dan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştı...
- DSÖ'nün listesindeki X Hastalığı nedir?