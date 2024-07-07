Thiago Alcantara'dan flaş karar: Liverpool ile yolları ayırmıştı...

Yayınlanma: 07.07.2024 - 18:05

Güncelleme: 07.07.2024 - 18:05

Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool formaları da giyen Thiago Alcantara, dikkat çeken bir karar aldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 33 yaşındaki İspanyol oyuncu futbola veda etme kararı aldı.

LİVERPOOL'A VEDA ETMİŞTİ

İspanyol futbolcu, sakatlığı sebebiyle son dönemde çok fazla forma şansı bulamamıştı.

Son olarak Liverpool forması giyen Thiago, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibinden ayrılmıştı.

KARİYERİNDE 19 KUPA KAZANDI

Tecrübeli yıldız, kariyeri boyunca 2 Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 7 Bundesliga, 4 La Liga ve 4 de Almanya Kupası kazandı.

Bayern Münih, Barcelona ve Liverpool'da toplamda 487 maça çıkan İspanyol oyuncu, 48 gol ve 63 asistlik performans sergiledi.